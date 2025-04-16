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14 Nisan - 20 Nisan Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Biraz dalgalı, biraz durgun! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 14 Nisan - 20 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Nisan - 20 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta biraz dalgalı biraz durgun geçecek... Haftaya yavaş başlayacak ancak zamanla hızlanacaksın. İşte bu noktada önce devreye Dolunayın etkileri girecek. Ardından Mars yükselişe geçecek. Derken 18 Nisan'da burcuna geçiş yapacak. 

Mars'ın mücadeleci ruhunu tetikleyen, ilerleme ve yükselme arzunu besleyen gücünü hissedeceksin. Hedeflerine ulaşmak konusunda her zamankinden hırslı ve aceleci olacaksın haliyle. İstiyorsan, elde etmen gerek. Bunu biliyor, bu yüzden de gözünü karartıp sadece ileriye bakıyor gibisin. 

Hırsların ve ilerleme arzunu besleyen Mars etkisi pazar günü bir de Neptün'le birleşince hem iş hem de aşk hayatında hayallerin gerçek oluyor. Şimdi istediğini almaya hazırsın! Peki, ne istiyorsun? Hadi karar ver ve harekete geç. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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