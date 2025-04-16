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14 Nisan - 20 Nisan Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Sakin ve dingin... Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Nisan - 20 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftaya duygusal anlamda dengeli, dingin ve sakin başlayacaksın. Ancak elbette hafta böyle bitmeyecek. Dolunay günden güne etkisini kaybedecek, sıra Mars'a gelecek. Böylece sen de adeta aşka geleceksin. 

18 Nisan'da burcunda konumlanan Mars, 20 Nisan'da ise Neptün ile üçgen açı oluşturacak. Bu güçlü çekimle aşk hayatında bile hırslı olacaksın. Aman dikkat bu hırsı dengelemen şart. Ne istediğini bilmen önemli ama inat etmemelisin. Enerjini atmak için partnerinle bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Henüz hafta ortasında üstelik. Bir de işi gücü bırakıp tatile çıkmak ve romantik anlar yaşamak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. 

Bekarsan, o zaman işler değişir! Zira bu aralar, arzularına ve tutkularına kapılıp aşkı bulman mümkün. Kalbinin sesini dinle, istiyorsan onunla olmalısın. Belki o da senden bir tatlı mesaj bekliyordur. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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