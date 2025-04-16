14 Nisan - 20 Nisan Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu haftaya duygusal anlamda dengeli, dingin ve sakin başlayacaksın. Ancak elbette hafta böyle bitmeyecek. Dolunay günden güne etkisini kaybedecek, sıra Mars'a gelecek. Böylece sen de adeta aşka geleceksin.

18 Nisan'da burcunda konumlanan Mars, 20 Nisan'da ise Neptün ile üçgen açı oluşturacak. Bu güçlü çekimle aşk hayatında bile hırslı olacaksın. Aman dikkat bu hırsı dengelemen şart. Ne istediğini bilmen önemli ama inat etmemelisin. Enerjini atmak için partnerinle bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Henüz hafta ortasında üstelik. Bir de işi gücü bırakıp tatile çıkmak ve romantik anlar yaşamak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir.

Bekarsan, o zaman işler değişir! Zira bu aralar, arzularına ve tutkularına kapılıp aşkı bulman mümkün. Kalbinin sesini dinle, istiyorsan onunla olmalısın. Belki o da senden bir tatlı mesaj bekliyordur. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...