12 Mayıs - 18 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Ay düğümlerinin burcuna geçişi, enerjini ve hayat ritmini biraz sarsabilir. Bu süreçte, özellikle stresle başa çıkma yöntemlerini gözden geçirmende fayda var.

Acaba günün ve haftanın telaşına fazlaca kapılarak kendine yeterince vakit ayırmıyor olabilir misin? Dolunay'da buna dikkat etsen iyi edersin. Güçlenmek ya da gücünden olmamak için bedenini dinlendirmeli, ruhunu arındırmalısın. Kendine iyi davran! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…