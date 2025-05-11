12 Mayıs - 18 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça renkli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Hayatında yeni bir dönem başlatırken, gökyüzü de sana eşlik ediyor... Özellikle haftanın sonlarına doğru seni etkisi altına alacak olan Akrep Dolunayı, ev ve aile konularında bazı değişikliklere işaret ediyor. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir taşınma ya da evdeki düzeni değiştirme kararını bu dönemde alabilirsin.

Aşk hayatında da ilginç gelişmeler olabilir. Eski bir aşkla yollarının kesişmesi ve bu durumun sana yeniden başlama ya da tamamen kopma enerjisi getireceği görülüyor. Elbette bu ikilem, duygusal anlamda seni biraz yorabilir ve geçmişle ilgili bazı yaralarını dağlayabilir.

Derin nefes al ve kalbini dinle ne istediğini bulduğunda sonunda; yeni bir aşka yelken açabilir veya eski aşkınla yepyeni bir sayfa açabilirsin. Görünen o ki geçmişle gelecek arasında bir çizgi çizme ve kendine yeni bir yol belirleme zamanın geldi! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…