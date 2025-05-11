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12 Mayıs - 18 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 12 Mayıs - 18 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça renkli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Hayatında yeni bir dönem başlatırken, gökyüzü de sana eşlik ediyor... Özellikle haftanın sonlarına doğru seni etkisi altına alacak olan Akrep Dolunayı, ev ve aile konularında bazı değişikliklere işaret ediyor. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir taşınma ya da evdeki düzeni değiştirme kararını bu dönemde alabilirsin.

Aşk hayatında da ilginç gelişmeler olabilir. Eski bir aşkla yollarının kesişmesi ve bu durumun sana yeniden başlama ya da tamamen kopma enerjisi getireceği görülüyor. Elbette bu ikilem, duygusal anlamda seni biraz yorabilir ve geçmişle ilgili bazı yaralarını dağlayabilir. 

Derin nefes al ve kalbini dinle ne istediğini bulduğunda sonunda; yeni bir aşka yelken açabilir veya eski aşkınla yepyeni bir sayfa açabilirsin. Görünen o ki geçmişle gelecek arasında bir çizgi çizme ve kendine yeni bir yol belirleme zamanın geldi! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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