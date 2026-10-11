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Aslan Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter gelir potansiyelini büyütüyor ama haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi gösterişli ve pahalı bir harcamaya itebilir; söz verirken ve satın alırken sınırlarını bilmek itibarını korur. Haftanın başında Akrep'teki Ay ev, kira ya da ortak bir aile gideri konusunu gündeme getiriyor, rakamları yazıya dökmek rahatlatıyor. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı yazışma yoluyla gelen bir iş fırsatında fiyatını doğru koymanı destekliyor. Mars ile Satürn'ün üçgeni uzun vadeli bir birikim planını disipline etmek için güçlü bir zemin. Venüs retrosu ev alanında eski bir masrafı açabileceğinden büyük kararları hafta sonundan sonraya bırak. Küçük işlerinden gelen kazançları bir listede toplamak da yol gösterir. Gelen tekliflerin ödeme vadesini sormayı unutma. Ödeme tarihlerini takvimine yazman da iyi olur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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