Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter gelir potansiyelini büyütüyor ama haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi gösterişli ve pahalı bir harcamaya itebilir; söz verirken ve satın alırken sınırlarını bilmek itibarını korur. Haftanın başında Akrep'teki Ay ev, kira ya da ortak bir aile gideri konusunu gündeme getiriyor, rakamları yazıya dökmek rahatlatıyor. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı yazışma yoluyla gelen bir iş fırsatında fiyatını doğru koymanı destekliyor. Mars ile Satürn'ün üçgeni uzun vadeli bir birikim planını disipline etmek için güçlü bir zemin. Venüs retrosu ev alanında eski bir masrafı açabileceğinden büyük kararları hafta sonundan sonraya bırak. Küçük işlerinden gelen kazançları bir listede toplamak da yol gösterir. Gelen tekliflerin ödeme vadesini sormayı unutma. Ödeme tarihlerini takvimine yazman da iyi olur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…