Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter ve Mars bu hafta özgüvenini yüksek tutuyor; Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı iletişim evinden sana destek veriyor, fikirlerini sunmak için hafta ortası çok uygun. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi ise abartılı vaatlere ve gösterişe itebilir, söz verirken sınırlarını bilmek itibarını korur. Mars ile Satürn'ün üçgeni uzun süredir ertelediğin bir projeyi disipline etmek için gerekli sabrı veriyor.

Maddi olarak haftanın başı ev ve aile giderlerine odaklanıyor; Akrep'teki Ay tadilat, kira ya da ortak bir harcama konusunu gündeme getirebilir. Bütçeyi yazıya dökmek bu hafta özellikle faydalı. Venüs retrosu ev alanındaki eski bir konuyu açtığı için büyük kararları hafta sonundan sonraya bırak.

Gelelim aşka. Plüton'un ileri harekete dönmesi ilişki evinde derin bir dönüşümü hızlandırıyor; ilişkin varsa güç mücadelesi yerine ortak karar mekanizması kurmak aranızı rahatlatır. Venüs retrosu geçmişte yarım kalmış bir kırgınlığı yeniden açabilir, bunu tartışmadan çözmek ilişkiye ikinci bir başlangıç gibi iyi gelir. Bekarsan hafta ortasında çevrenden gelen ilgi artıyor, kendi değerini bilerek seçici davranmak seni koruyacak.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…