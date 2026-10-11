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Aslan Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 12 Ekim - 18 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ekim - 18 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter ve Mars bu hafta özgüvenini yüksek tutuyor; Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı iletişim evinden sana destek veriyor, fikirlerini sunmak için hafta ortası çok uygun. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi ise abartılı vaatlere ve gösterişe itebilir, söz verirken sınırlarını bilmek itibarını korur. Mars ile Satürn'ün üçgeni uzun süredir ertelediğin bir projeyi disipline etmek için gerekli sabrı veriyor.

Maddi olarak haftanın başı ev ve aile giderlerine odaklanıyor; Akrep'teki Ay tadilat, kira ya da ortak bir harcama konusunu gündeme getirebilir. Bütçeyi yazıya dökmek bu hafta özellikle faydalı. Venüs retrosu ev alanındaki eski bir konuyu açtığı için büyük kararları hafta sonundan sonraya bırak.

Gelelim aşka. Plüton'un ileri harekete dönmesi ilişki evinde derin bir dönüşümü hızlandırıyor; ilişkin varsa güç mücadelesi yerine ortak karar mekanizması kurmak aranızı rahatlatır. Venüs retrosu geçmişte yarım kalmış bir kırgınlığı yeniden açabilir, bunu tartışmadan çözmek ilişkiye ikinci bir başlangıç gibi iyi gelir. Bekarsan hafta ortasında çevrenden gelen ilgi artıyor, kendi değerini bilerek seçici davranmak seni koruyacak.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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