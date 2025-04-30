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Mayıs Akrep Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının Mayıs ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mayıs ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Bu ay Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için sağlıksal anlamda hassas olabilirsiniz. Özellikle bağışıklık sistemi, baş-boyun bölgesi ve üreme organları daha dikkat gerektirebilir.

Ayın ortasında stres kaynaklı yorgunluklar, uykusuzluk veya içe kapanma görülebilir. Bu yüzden duygusal boşalım sağlayacak yollar (meditasyon, yazmak, konuşmak) faydalı olacaktır.

25 Mayıs sonrası, Satürn’ün sağlık evine girmesiyle birlikte yaşam tarzında disiplin oluşturman gerekiyor. Sağlıklı bir ay olmasını diliyorum.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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