Mayıs Akrep Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Boğa burcundaki Güneş, sizi finansal olarak hareketlendirecek. 17 Mayıs’taki Güneş-Uranüs kavuşumu kariyerden gelen gelirde sürpriz bir artış, ani bir iş teklifi ya da mevcut anlaşmalarda ani bir değişikliğe işaret edebilir.

25 Mayıs’ta Satürn’ün Koç burcuna geçişi önümüzdeki 2.5 yıl boyunca çalışma hayatınızda daha disiplinli olmanızı isteyecek. Günlük düzen, iş temposu ve sağlık konularında ciddi bir yapılanma süreci başlıyor.

30 Mayıs civarı ortak gelirler, kredi veya yatırım gibi maddi meseleler gündem olabilir.