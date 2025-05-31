Haziran Akrep Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sağlık konularında daha çok stres yönetimi, enerji dengesi ve bağışıklık sistemi gündeme gelecek. Haziran ayında Akrep burçları için hem zihinsel hem fiziksel enerjiyi dengelemek, kendine şefkatle yaklaşmak sağlık açısından en büyük kazanç olacak. Uykuya önem vermenizi de öneririz. Sağlıklı bir ay olmasını diliyoruz!