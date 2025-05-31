Haziran Akrep Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Bu ay para konuları oldukça hareketli olacak. Özellikle ay başında dikkat gerektiren ve stratejik kararlar almanız gerekebilir. Ayın ilk yarısında Güneş ve Merkür’ün 8. evinizde ilerlemesi miras, borç, kredi, nafaka veya ortak gelirlerle ilgili gelişmeleri gündeme getiriyor. Finansal iş birlikleri ve başkalarıyla paylaşılan kaynaklarda önemli görüşmeler, hesaplaşmalar ya da yeni düzenlemeler olabilir. Bereketli bir ay olsun!