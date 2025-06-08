9 Haziran - 15 Haziran Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için enerji dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Mars'ın etkisiyle bedensel enerjin tavan yapacak. Ancak bu durum, aceleci tavırlarını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle, hareketlerinde biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Unutma, acele işe şeytan karışır!

Bir yandan da Merkür-Satürn karesinin etkisi altında kalacağınız bu hafta. Haliyle bağışıklık sistemin biraz zayıflayabilir. Bu durum, ruh halini biraz da olsa etkileyebilir. Bu durumun üstesinden gelmek için ise vitamin desteği alabilirsin. Belki de C vitamini ve D vitamini başta olmak üzere, bağışıklık sistemini güçlendirecek vitaminlerle beslenmek konusunda doktoruna danışabilirsin.Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…