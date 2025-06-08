9 Haziran - 15 Haziran Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatında bazı dikkat çekici değişikliklerin kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Gökyüzündeki dans eden yıldızlar, Venüs ve Uranüs'ün bir araya gelmesi, ilişkilerinde bir miktar dalgalanmalara sebep olabilir. Ancak unutma ki, her değişim beraberinde yeni bir başlangıcı da getirir.

Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu, senin için özgürleştirici bir değişim getirebilir. Bu değişim, belki bazı bağların kopmasına, belki de yeni bir düzenin kurulmasına yol açabilir. Ayrılıkların da güç verici bir etkisi olabileceğini hiç düşündün mü? İşte bu hafta, ayrılıklardan güç almanın tam zamanı!

Özgürlüğün tatlı suyunu içtikten sonra, geride bıraktığın kusurlu düzeni ne kadar sevdiğini anlayabilirsin. Ancak bu düzenden gönül rahatlığı ile vazgeçebileceğini de göreceksin. Bu hafta cesaretini yüksek tut ve kalbinin ve aklının sesini takip et. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...