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7 Temmuz - 13 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta gizemli ve uzaklardan gelen Pluto'nun etkisiyle duygusal bir fırtına seni bekliyor. Bu fırtına, bedenine yük bindirerek, özellikle mide, bağırsak ve üreme sistemlerini hassas hale getirebilir. Bu nedenle, sindirimi zorlaştıran yiyeceklerden uzak durman, daha hafif ve detoks etkisi yaratan besinlere yönelmen oldukça önemli. Unutma ki bedenin senin en değerli varlığın ve ona iyi bakman gerekiyor.

Tabii bu hafta sadece bedenine değil, duygularına da özen göstermen gerekiyor. İçinde biriktirdiğin duygular, bedenine zarar veren toksinler gibi olabilir. Bu nedenle, duygularını içe atmak yerine, onları yazarak, konuşarak ya da farklı yollarla ifade ederek dışarı çıkarman çok önemli. Belki bir günlük tutabilir, belki bir arkadaşına duygularını anlatabilir, belki de bir resim çizerek hislerini dışa vurabilirsin. Hangi yöntemi seçersen seç, önemli olan duygusal toksinlerini bedeninde tutmamak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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