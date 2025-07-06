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7 Temmuz - 13 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Temmuz - 13 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça önemli bir döneme işaret ediyor. Özellikle hafta ortasından itibaren Ay'ın Koç burcunda ilerlerken Pluto ile karşıt açı kurması, iş yaşamında birtakım zorlukları beraberinde getirebilir. İş ortamında baskı hissi, kontrol etme ihtiyacı veya yöneticilerle yaşanan anlaşmazlıklar bu dönemde gündeme gelebilir. 

İşte bu noktada unutmamalısın ki bu açı aslında seni daha da güçlendirme ve sınırlarını belirginleştirme amacı taşıyor. Bu hafta enerjini başkalarına değil, hedeflerine yönlendirmen gerektiğini aklından çıkarma. Geri adım atmak ya da inatla ilerlemek yerine, stratejik ve planlı hareket etmek senin için daha faydalı olacaktır. Yeni yollar keşfetmeye ve başarmaya hazır ol! 

Aşk hayatında ise Oğlak burcundaki Dolunay, kalbinin derinliklerine sakladığın duyguları gün yüzüne çıkarıyor. Belki de uzun zamandır içinde tuttuğun, dile getirmekten çekindiğin duygularını ifade etme cesareti bulacaksın. Yakın çevrenden biriyle romantik bir ilişki potansiyeli belirebilir ya da kısa bir seyahat esnasında biriyle kalpten kalbe bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu Dolunay, sana 'doğru iletişim, gerçek aşka giden yolu açar' mesajını veriyor. Bu dönemde duygularını ifade etmekten çekinme ve aşkın gücüne güven. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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