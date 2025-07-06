7 Temmuz - 13 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça önemli bir döneme işaret ediyor. Özellikle hafta ortasından itibaren Ay'ın Koç burcunda ilerlerken Pluto ile karşıt açı kurması, iş yaşamında birtakım zorlukları beraberinde getirebilir. İş ortamında baskı hissi, kontrol etme ihtiyacı veya yöneticilerle yaşanan anlaşmazlıklar bu dönemde gündeme gelebilir.

İşte bu noktada unutmamalısın ki bu açı aslında seni daha da güçlendirme ve sınırlarını belirginleştirme amacı taşıyor. Bu hafta enerjini başkalarına değil, hedeflerine yönlendirmen gerektiğini aklından çıkarma. Geri adım atmak ya da inatla ilerlemek yerine, stratejik ve planlı hareket etmek senin için daha faydalı olacaktır. Yeni yollar keşfetmeye ve başarmaya hazır ol!

Aşk hayatında ise Oğlak burcundaki Dolunay, kalbinin derinliklerine sakladığın duyguları gün yüzüne çıkarıyor. Belki de uzun zamandır içinde tuttuğun, dile getirmekten çekindiğin duygularını ifade etme cesareti bulacaksın. Yakın çevrenden biriyle romantik bir ilişki potansiyeli belirebilir ya da kısa bir seyahat esnasında biriyle kalpten kalbe bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu Dolunay, sana 'doğru iletişim, gerçek aşka giden yolu açar' mesajını veriyor. Bu dönemde duygularını ifade etmekten çekinme ve aşkın gücüne güven. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…