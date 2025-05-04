5 Mayıs - 11 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta Merkür ve Jüpiter arasındaki atmışlık açı, zihinsel enerjini yükseltebilir. Ancak bu sırada dikkat dağınıklığına da neden olabilir. Yani, bir yandan kafan daha canlı ve enerjik hissedecekken, bir yandan da konsantre olmakta zorlanabilirsin.

Zihnindeki bu ikilem baş ve boyun bölgeni yorabilir. Sinir sistemin de bu hafta biraz hassas olabilir, bu yüzden ona da ekstra özen göstermelisin. Belki biraz meditasyon, belki biraz yoga... Kim bilir, belki de sadece sessiz bir ortamda, kendi kendine kalman bile işe yarayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…