4 Ağustos - 10 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta içinde duygusal derinliklerine bir yolculuk yapmaya hazır olmalısın. Ruhunun derinliklerine dalman, duygusal yüklerini bedeninde daha yoğun bir şekilde hissetmene neden olabilir. Bu durum, özellikle karın içi bölgene, mide, bağırsak hareketlerine ve mesaneye etki edebilir.

Bu süreçte, şifalı bitki banyoları sana iyi gelebilir. Bu banyolar, hem bedenini rahatlatacak hem de ruhundaki yükleri hafifletecektir. Ayrıca, adet döngünün başlaması veya sona ermesi gibi dönemlerde ekstra destek alman da önemli. Bu süreçlerde hormonal değişiklikler, duygusal dalgalanmaları tetikleyebilir ve bu da bedeninde çeşitli semptomlara yol açabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…