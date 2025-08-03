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4 Ağustos - 10 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için biraz karmaşık geçebilir. Merkür'ün kariyer evinde hareket etmesi, iş hayatında bazı planlarını yeniden değerlendirmen gerektiğini işaret ediyor. Belki eski bir patronundan beklenmedik bir telefon alabilir ya da daha önce başvurduğun bir işten olumlu bir yanıt gelebilir. Ancak dikkat! Güneş ve Jüpiter'in kare açısı, beklentilerini yükseltmen durumunda sana stres yaşatabilir. Başarıya ulaşmak için sabırlı olmayı unutma ve detayları göz ardı etme.

Kova Dolunayı ise ailevi konuları, evini ve duygusal köklerini ön plana çıkarıyor. Belki taşınma planları yapabilir, evinde bazı değişiklikler yapmayı düşünebilir ya da bir miras meselesiyle uğraşmak durumunda kalabilirsin. Evde kendine ait bir alan yaratma isteğin artabilir, ancak diğer aile bireylerinin ihtiyaçlarını da göz ardı etmemelisin.

Aşk hayatında ise romantik bir döneme giriyorsun. Ay ve Neptün'ün kavuşumu, seni derin ve sezgisel bir bağın peşinden sürükleyebilir. Belki birine ruhsal bir çekim hisseder, belki de geçmişten biriyle yeniden bağlantı kurarsın. Ancak duyguların yoğunluğu seni yanıltabilir, bu yüzden acele kararlar vermekten kaçın. Bu dönemde kalbini dinle, ama aklını da kullanmayı unutma. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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