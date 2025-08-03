4 Ağustos - 10 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için biraz labirent gibi karmaşık geçebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu labirentin içinde seni bekleyen bir sürpriz var: Aşk! Hatta bu dönemde aşk hayatında romantizmin doruklarına tırmanmaya hazırlanıyorsun.

Ay ve Neptün'ün gökyüzünde oluşturduğu büyülü kavuşum, seni derinliklerine kadar hissettireceğin ve sezgilerinle yönleneceğin bir aşkın peşinden sürükleyebilir. Belki bu, kalbinde birine karşı duyduğun ruhsal bir çekim olur, belki de geçmişten bir yüz, aniden karşına çıkar ve yeniden bağlantı kurarsın.

Ancak dikkat! Bu dönemde duyguların yoğunluğu seni yanıltabilir. Kalbinin hızlı atışları ve heyecanın, mantığını bulanıklaştırabilir. Bu yüzden acele kararlar vermekten kaçınmalısın. Hem kalbini dinle, hem de aklını kullanmayı unutma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…