30 Haziran - 6 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu haftanın başında Venüs ile Uranüs'ün kavuşumu, detoks ihtiyacını artırabilir. Bu durum, sağlığın için önemli bir uyarı olabilir. Bol bol su tüketmeyi unutma ve hafif beslenmeye özen göster. Bu sayede hem enerjini yükseltebilir, hem de vücudunu temizleyebilirsin.

Haftanın ortasında ise Merkür retrosunun stres yaratıcı etkisi ile karşı karşıya kalabilirsin. Ancak endişelenme, bu durumla başa çıkmanın yolları var. Gevşeme tekniklerini denemeye ne dersin? Belki biraz meditasyon, belki biraz yoga... Hatta kısa yürüyüşler bile stres seviyeni düşürmeye yardımcı olabilir. Unutma, bu dönemde kendine ekstra özen göstermek senin elinde. Neyse ki hafta sonu, duygusal yoğunluğun azalacağını müjdeleyebiliriz. Özellikle pazar günü dinlenecek, bedensel anlamda adeta sıfırlanarak yeni maratonlara ve heyecanlara hazır olacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…