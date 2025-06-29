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30 Haziran - 6 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın başında Venüs ile Uranüs'ün kavuşumu, detoks ihtiyacını artırabilir. Bu durum, sağlığın için önemli bir uyarı olabilir. Bol bol su tüketmeyi unutma ve hafif beslenmeye özen göster. Bu sayede hem enerjini yükseltebilir, hem de vücudunu temizleyebilirsin.

Haftanın ortasında ise Merkür retrosunun stres yaratıcı etkisi ile karşı karşıya kalabilirsin. Ancak endişelenme, bu durumla başa çıkmanın yolları var. Gevşeme tekniklerini denemeye ne dersin? Belki biraz meditasyon, belki biraz yoga... Hatta kısa yürüyüşler bile stres seviyeni düşürmeye yardımcı olabilir. Unutma, bu dönemde kendine ekstra özen göstermek senin elinde. Neyse ki hafta sonu, duygusal yoğunluğun azalacağını müjdeleyebiliriz. Özellikle pazar günü dinlenecek, bedensel anlamda adeta sıfırlanarak yeni maratonlara ve heyecanlara hazır olacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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