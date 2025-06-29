30 Haziran - 6 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, gökyüzünün iki büyüleyici gezegeni Venüs ve Uranüs, bu hafta seninle birlikte kariyerinde de bir devrim yaratmaya geliyorlar. Beklenmedik ve belki de aklının ucundan bile geçmeyecek türden gelişmelerle karşılaşabilirsin. İş hayatında alışılagelmişin dışında, sıra dışı ve özgün projelerle yolların kesişebilir. Bu, senin için yeni ve adrenalin dolu işler yapma fırsatı doğurabilir. Bu durum, seni hem iş hayatında hem de sosyal çevrende bir adım öne çıkarabilir, ışığın parlamasına yardımcı olabilir.

Fakat, finansal konularda da sürprizlerle karşılaşabileceğini unutmamalısın. Bu hafta, maddi konularda dikkatli olman, gelir ve giderlerini mikroskop altına alman oldukça önemli.

Kısacası, iş ortamında yaratıcılığını ve yenilikçi düşüncelerini sergilerken, bir yandan da beklenmedik kazanç kapıları sayesinde kendi işine daha fazla odaklanabilirsin. Yani, bu hafta hem kariyerinde hem de finansal hayatında dikkat çeken değişikliklerle karşılaşabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…