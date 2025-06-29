30 Haziran - 6 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzünün iki güçlü gezegeni Venüs ve Uranüs, seninle birlikte kariyerine de el atıyor. Bu beklenmedik, hatta belki de hayal bile edemediğin gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu hafta, iş hayatında alışılmışın dışında, özgün ve farklı projelerle karşılaşabilir, yeni ve heyecan verici işler yapma fırsatı bulabilirsin. Bu durum, seni hem iş hayatıda hem de sosyal çevrende ön plana çıkarabilir.

Ancak, finansal konularda da sürprizlerle karşılaşabileceğini unutmamalısın. Bu hafta maddi konularda dikkatli olman, gelir ve giderlerini yakından takip etmen oldukça önemli. Bir yandan iş ortamında yaratıcılığını ve yenilikçi düşüncelerini sergilerken; bir yandan da beklenmedik kazanç kapıları sayesinde kendi işine odaklanabilirsin.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, bu hafta tutkulu ve derin duygularla dolu bir dönem seni bekliyor. Yeni bir ilişkiye adım atmak için enerjiler oldukça uygun. Belki de uzun zamandır gözünüzde olan o kişiye ilk adımı atma vakti gelmiştir. Ya da mevcut ilişkinde yeni bir sayfa açmak, ilişkini daha da güçlendirmek için harika fırsatlar yaratabilirsin. İşte bu yüzden hafta boyunca duygularını içtenlikle ifade etmekten çekinme, çünkü bu hafta kalpler birleşebilir ve aşkın gücü her şeyi aşabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…