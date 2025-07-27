28 Temmuz - 3 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta kendini biraz garip hissedebilirsin. Hani bazen burnunun ucunu bile hissetmezsin ya, işte tam da öyle bir durumdan bahsediyoruz. Duyularının yoğunlaştığı bu dönemde, bedeninin tepkisiz kalması seni şaşırtabilir. Ancak endişelenme, bu durum aslında bir 'yeniden ayarlanma' sürecinin habercisi olabilir.

Bazen hayatın hızlı temposunda, kalp atışlarımızı bile fark etmeyiz. Ancak bu hafta, kalbinin her atışını sayabileceğin kadar sessiz ve huzurlu anlar yaşayabilirsin. Belki de bu hafta, biraz hafif egzersizler yaparak, bedenini yeniden canlandırabilirsin. Biraz yoga, biraz meditasyon... Kim bilir? Bu hafta, bedenine ve ruhuna iyi gelecek birçok aktiviteye zaman ayırabilirsin. Şifa ellerinde! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…