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28 Temmuz - 3 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta kendini biraz garip hissedebilirsin. Hani bazen burnunun ucunu bile hissetmezsin ya, işte tam da öyle bir durumdan bahsediyoruz. Duyularının yoğunlaştığı bu dönemde, bedeninin tepkisiz kalması seni şaşırtabilir. Ancak endişelenme, bu durum aslında bir 'yeniden ayarlanma' sürecinin habercisi olabilir.

Bazen hayatın hızlı temposunda, kalp atışlarımızı bile fark etmeyiz. Ancak bu hafta, kalbinin her atışını sayabileceğin kadar sessiz ve huzurlu anlar yaşayabilirsin. Belki de bu hafta, biraz hafif egzersizler yaparak, bedenini yeniden canlandırabilirsin. Biraz yoga, biraz meditasyon... Kim bilir? Bu hafta, bedenine ve ruhuna iyi gelecek birçok aktiviteye zaman ayırabilirsin. Şifa ellerinde! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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