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28 Temmuz - 3 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Temmuz - 3 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep bu hafta Mars ile Jüpiter’in kozmik dansı, finansal konularda seni rahatlatacak bir enerji dalgası taşıyor. Bu da demek oluyor ki hafta boyunca, özellikle de hafta ortasında; ortaklık veya iş birliğiyle yürüttüğün projelerde beklenmedik bir büyüme ihtimali seni bekliyor. Detaylara olan dikkatin ve bu konudaki hakimiyetin, seni diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor ve başkalarının gözünden kaçan fırsatları yakalamanı sağlıyor. 

Kısacası kontrol mantığında olduğu sürece ve dikkatini kaybetmediğinde işler kusursuz ilerliyor! Bu yüzden, bu hafta duygusal takıntılardan uzak durmanda fayda var. Kontrolü biraz olsun bırakmak, seni daha da güçlendirecektir. Dengeli bir iş hakimiyetiyle başarıya ulaşacağın aşikar! 

Aşk hayatında ise Ay ile Plüton arasında oluşan kare, kıskançlık ve sahiplenme duygularını tetikleyebilir. Derin duygularının seni sarmaladığı bu dönemde, sevdiklerine biraz alan tanımayı unutmamalısın. İlişkilerde bazen dönüşüm kaçınılmaz olabilir, bu durumda direnmek yerine uyum sağlamak en iyisi olacaktır. Zaten, aşkı olduğu gibi kucaklamaktan ve tutkularınla O'na sarılmaktan daha güzel ne olabilir ki? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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