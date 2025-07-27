28 Temmuz - 3 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için aşk dolu bir enerjiye sahip olacak. Mars ve Jüpiter’in kozmik dansı, kalbindeki aşk ateşini körükleyecek ve duygusal yönlerini daha da güçlendirecek. Bu hafta, aşk hayatında adeta bir rüzgar gibi esen bu enerji, seni daha da çekici ve çekim merkezi yapacak.

Ancak, Ay ile Plüton arasında oluşan kare, kıskançlık ve sahiplenme duygularını tetikleyebilir. Bu durum, sevdiklerinle aranda gereksiz gerginliklere neden olabilir. Derin duygularının esiri olmamaya, sevdiklerine biraz alan tanımaya özen göstermelisin. Unutmayın, aşkta özgürlük önemlidir.

İlişkilerde bazen dönüşüm ise kaçınılmaz olabilir. Bu dönemlerde direnmek yerine, değişime uyum sağlamak ve durumu kabullenmek en iyisi olacaktır. Sonuçta, aşkın güzelliği de burada değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…