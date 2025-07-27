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28 Temmuz - 3 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için aşk dolu bir enerjiye sahip olacak. Mars ve Jüpiter’in kozmik dansı, kalbindeki aşk ateşini körükleyecek ve duygusal yönlerini daha da güçlendirecek. Bu hafta, aşk hayatında adeta bir rüzgar gibi esen bu enerji, seni daha da çekici ve çekim merkezi yapacak.

Ancak, Ay ile Plüton arasında oluşan kare, kıskançlık ve sahiplenme duygularını tetikleyebilir. Bu durum, sevdiklerinle aranda gereksiz gerginliklere neden olabilir. Derin duygularının esiri olmamaya, sevdiklerine biraz alan tanımaya özen göstermelisin. Unutmayın, aşkta özgürlük önemlidir.

İlişkilerde bazen dönüşüm ise kaçınılmaz olabilir. Bu dönemlerde direnmek yerine, değişime uyum sağlamak ve durumu kabullenmek en iyisi olacaktır. Sonuçta, aşkın güzelliği de burada değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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