28 Nisan - 4 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta eğitimle ilgili konularda kıymetli bir dönüm noktasında olabilirsin! Bir seyahat planı ya da yurt dışıyla ilgili bir proje de kapını çalabilir. Hayatında başarıya, bilgiye ve kişisel hedeflerine ulaşmanı sağlayaca sürpriz gelişmeler seni bekliyor. Konu gelişim olduğunda yola çıkmaya da hazır olsan iyi edersin. Zira, hafta senin için başarı ve sürprizlerle dolu olacak!

Tam da bu noktada hızla gelişen olaylar karşısında hızlı kararlar alman gerekebilir. Aceleci değil, hızlı olmalı ve detayları da gözden kaçırmamayı başarmalısın. Çünkü bu kararlar senin geleceğini şekillendirecek; yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı kazanacaksın.

Her şey iyi hoş da haftanın sonunda, burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulması'ndan etkilenebilirsin. Bu süreçte kafan biraz karışabilir, belirsizliklerle dolu bir dönem yaşayabilirsin. İşte bu yüzden eğitim ve iş hayatında dair kararlarını hafta bitmeden vermelisin!

Aşk hayatına gelecek olursan, uzaklardan biriyle beklenmedik bir bağ kurabilirsin. Belki de uzun zamandır görmediğin biri, belki de hiç tanımadığın biri... Uzaktan ilişkiler veya uzaklarda yaşayan biriyle kurulacak bu bağ, hayatına yepyeni renkler katacak. Aynı zamanda uzaktan ilişki ile bir süre kendini daha rahat ve güvende de hissedeceksin, bizden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...