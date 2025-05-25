26 Mayıs - 1 Haziran Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça ilginç enerjilerle dolu! Plüton ve Merkür arasındaki üçgen, uzun zamandır içinde sakladığın düşüncelerin yüzeye çıkmasına neden olabilir. Bu yoğun düşünce akışı, zaman algını bile etkileyebilir.

Belki de bu süreçte, zihnin ve bedenin arasındaki bu dengeyi kurarak içinde biriken tüm bu düşünceleri daha rahat yönetebilirsin. Bu hafta, kendini bu yoğun enerjilere kaptırma, onları kontrol etmeyi öğren ve her anını dolu dolu yaşa! Böylece kendini daha iyi de hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…