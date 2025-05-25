26 Mayıs - 1 Haziran Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, haftanın ilk günlerinde gökyüzü senin için parlak bir ışıkla yanacak. Merkür ve Plüton arasındaki üçgen açı, senin için bir enerji fırtınası oluşturacak. Bu iki güçlü gezegenin birleşimi, özellikle parayla ilgili konularda sana yeni bir bakış açısı kazandıracak. Plüton, adeta bir yol gösterici gibi, finansal konulara odaklanmanı sağlayacak.

Bu enerji dalgasıyla birlikte, eski bir borcu ödeme veya yeni bir gelir kapısı açma şansı yakalayabilirsin. Belki de uzun zamandır kafanı kurcalayan bu maddi konulara sonunda bir çözüm bulabilirsin. Ve bu çözüm, sana maddi bir rahatlama sağlayarak, geleceğe daha net ve keskin bir bakış açısı kazandırabilir.

Ama heyecan burada bitmiyor! Belki de beklenmedik bir yerden gelecek olan bir para ya da miras ile geleceğini garanti altına alabilirsin. Bu, senin için büyük bir rahatlama olabilir ve geleceğe dair belirsizliklerini ortadan kaldırabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…