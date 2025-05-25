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26 Mayıs - 1 Haziran Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
26 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Mayıs - 1 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Svgili Akrep, haftanın ilk günlerinde meydana gelecek olan Merkür ve Plüton arasındaki üçgen açı seni sarıp sarmalayacak. Plüton, özellikle parayla ilgili konulara odaklanmanı sağlayacak. Sana adeta yol gösterecek!

Tam da bu noktada eski bir borcu ödeme veya yeni bir gelir kapısı açma şansı bulabilirsin. Belki de uzun zamandır aklını çelen bu konulara çözüm bulduğunda maddi rahatlama ile geleceğine daha net bir şekilde bakma şansı bulabilirsin. Kim bilir, belki de beklenmedik bir yerden gelecek olan bir para ya da miras ile geleceğini de garanti altına alabilirsin. Ta ki hafta sonu meydana gelecek Güneş ve Merkür kavuşumuna dek, maddi dengeni sağlamalısın. 

Aşk hayatına gelirsek, bu hafta Yeni Ay'ın romantik enerjisi seninle olacak. Bu enerji, belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin biriyle daha derin bir duygusal bağ kurma yoluna yönlendirebilir. Belki de bu kişi, hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Belki de bu kişiyle kuracağınız bağ, seni daha önce hiç hissetmediğin bir aşkın, bir tutkunun içine sürükleyecek. Yanında kendin olabildiğin kişi ile yaşadığın aşk, sana adeta yeni bir hayat şansı sunacak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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