26 Mayıs - 1 Haziran Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Svgili Akrep, haftanın ilk günlerinde meydana gelecek olan Merkür ve Plüton arasındaki üçgen açı seni sarıp sarmalayacak. Plüton, özellikle parayla ilgili konulara odaklanmanı sağlayacak. Sana adeta yol gösterecek!

Tam da bu noktada eski bir borcu ödeme veya yeni bir gelir kapısı açma şansı bulabilirsin. Belki de uzun zamandır aklını çelen bu konulara çözüm bulduğunda maddi rahatlama ile geleceğine daha net bir şekilde bakma şansı bulabilirsin. Kim bilir, belki de beklenmedik bir yerden gelecek olan bir para ya da miras ile geleceğini de garanti altına alabilirsin. Ta ki hafta sonu meydana gelecek Güneş ve Merkür kavuşumuna dek, maddi dengeni sağlamalısın.

Aşk hayatına gelirsek, bu hafta Yeni Ay'ın romantik enerjisi seninle olacak. Bu enerji, belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin biriyle daha derin bir duygusal bağ kurma yoluna yönlendirebilir. Belki de bu kişi, hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Belki de bu kişiyle kuracağınız bağ, seni daha önce hiç hissetmediğin bir aşkın, bir tutkunun içine sürükleyecek. Yanında kendin olabildiğin kişi ile yaşadığın aşk, sana adeta yeni bir hayat şansı sunacak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…