23 Haziran - 29 Haziran Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, haftanın tam ortasında gökyüzünün mistik dansı sonucu Yengeç burcunda beliren Yeni Ay, sana bir fırsat sunuyor. Bu fırsat, sağlığına odaklanman ve bağışıklık sistemini güçlendirmen yönünde.

Bu dönemde, hekim takviyesi ile yeni bir düzen oluşturmak, detoks çaylarına yönelmek, vitamin takviyeleri almak ya da bağışıklığını güçlendirecek besinlerle beslenme düzenini zenginleştirmek son derece faydalı olabilir. Bu, sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda genel enerjini ve ruh halini de olumlu yönde etkileyecektir.

Ancak unutmayın, sağlık sadece bedensel bir durum değil. Duygusal sağlığın da en az fiziksel sağlığın kadar önemli. Yengeç Yeni Ayı'nın sana sunduğu bu fırsatı, duygusal yüklerden arınmak için de kullanabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…