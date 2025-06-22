onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
23 Haziran - 29 Haziran Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Haziran - 29 Haziran haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, haftanın tam ortasında gökyüzünün mistik dansı sonucu Yengeç burcunda beliren Yeni Ay, sana bir fırsat sunuyor. Bu fırsat, sağlığına odaklanman ve bağışıklık sistemini güçlendirmen yönünde.

Bu dönemde, hekim takviyesi ile yeni bir düzen oluşturmak, detoks çaylarına yönelmek, vitamin takviyeleri almak ya da bağışıklığını güçlendirecek besinlerle beslenme düzenini zenginleştirmek son derece faydalı olabilir. Bu, sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda genel enerjini ve ruh halini de olumlu yönde etkileyecektir.

Ancak unutmayın, sağlık sadece bedensel bir durum değil. Duygusal sağlığın da en az fiziksel sağlığın kadar önemli. Yengeç Yeni Ayı'nın sana sunduğu bu fırsatı, duygusal yüklerden arınmak için de kullanabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Akrep burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın