23 Haziran - 29 Haziran Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta ortasında Yengeç Yeni Ayı'nın büyülü ve mistik etkisini hissetmeye hazır ol. Bu etki, özellikle akademik hayatında, yurt dışı bağlantılarında veya uzun vadeli planlarında yeni ufuklar açabilir. Eğitim veya medya sektöründe çalışıyorsan, bu hafta adeta bir altın fırsatı ayağına getirebilir. Kendini ve yeteneklerini sergilemenin, hatta adeta bir yıldız gibi parıldamanın tam zamanı.

Aman dikkat, hafta sonuna doğru işler biraz karışabilir. Merkür ile Plüton'un karşı karşıya gelişi, karar verme süreçlerinde yoğun bir zihinsel baskı oluşturabilir. Bu dönemde otorite figürleriyle olası çatışmalardan kaçınman senin için en iyisi olabilir. Unutma, dengeyi tutturmak başarının anahtarıdır. Bu hafta senin haftan olabilir, sadece doğru adımlar atmayı unutma! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…