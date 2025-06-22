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23 Haziran - 29 Haziran Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 23 Haziran - 29 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Haziran - 29 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın ortasında Yengeç Yeni Ayı'nın büyülü etkisi seni bekliyor. Bu etki, özellikle akademik hayatında, yurt dışı bağlantılarında veya uzun vadeli planlarında yeni ufuklar açabilir. Özellikle eğitim veya medya sektöründe çalışıyorsan, bu hafta çok değerli bir fırsat kapısını çalabilir. Kendini göstermenin ve yeteneklerinle göz kamaştırmanın tam zamanı!

Tabii hafta sonuna doğru işler değişebilir. Zira, Merkür ile Plüton'un karşı karşıya gelişi karar verme süreçlerinde yoğun bir zihinsel baskı oluşturabilir. Bu dönemde otorite figürleriyle olası çatışmalardan kaçınmanda fayda var. Dengeyi tutturman başarılı olmanı sağlayacaktır. 

Aşk hayatına gelecek olursak, hafta başında Güneş ile Jüpiter'in kavuşumu, seni tutkularının derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Uzun süredir devam eden bir çekim hissi, bu dönemde daha somut bir hale gelebilir. Yani eğer ilişkin varsa, bu dönemde duygusal bağlarını güçlendirmelisin. Ama bekar isen yeni bir etkileşimin sürpriz bir hızla ilerlemesi bekliyor. Hadi fırsatları kaçırma ve aşkın seni sarıp sevginin kucaklamasına izin ver. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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