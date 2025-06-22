23 Haziran - 29 Haziran Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu haftanın ortasında Yengeç Yeni Ayı'nın büyülü etkisi seni bekliyor. Bu etki, özellikle akademik hayatında, yurt dışı bağlantılarında veya uzun vadeli planlarında yeni ufuklar açabilir. Özellikle eğitim veya medya sektöründe çalışıyorsan, bu hafta çok değerli bir fırsat kapısını çalabilir. Kendini göstermenin ve yeteneklerinle göz kamaştırmanın tam zamanı!

Tabii hafta sonuna doğru işler değişebilir. Zira, Merkür ile Plüton'un karşı karşıya gelişi karar verme süreçlerinde yoğun bir zihinsel baskı oluşturabilir. Bu dönemde otorite figürleriyle olası çatışmalardan kaçınmanda fayda var. Dengeyi tutturman başarılı olmanı sağlayacaktır.

Aşk hayatına gelecek olursak, hafta başında Güneş ile Jüpiter'in kavuşumu, seni tutkularının derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Uzun süredir devam eden bir çekim hissi, bu dönemde daha somut bir hale gelebilir. Yani eğer ilişkin varsa, bu dönemde duygusal bağlarını güçlendirmelisin. Ama bekar isen yeni bir etkileşimin sürpriz bir hızla ilerlemesi bekliyor. Hadi fırsatları kaçırma ve aşkın seni sarıp sevginin kucaklamasına izin ver. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…