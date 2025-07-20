21 Temmuz - 27 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte iş hayatındaki stresin etkilerini bedeninde hissetmeye başlayabilirsin. Bu süreçte özellikle boyun ve sırt bölgen hassaslaşabilir, bu nedenle kendine ekstra özen göstermekte fayda var.

Aslan burcundaki Yeni Ay, sana 'beden de kariyerin bir parçasıdır' mottosunu hatırlatıyor. İş hayatındaki başarının sadece zihinsel çabanla sınırlı olmadığını, beden sağlığının da performansın üzerinde önemli bir etkisi olduğunu unutmamalısın.

Bu süreçte duruşunu iyileştirecek egzersizlere yönelmek, belki bir yoga veya pilates dersine katılmak da sana çok iyi gelebilir. Ayrıca, çalışma alanını ergonomik hale getirmek de hem sağlığını korumana hem de iş verimliliğini artırmaya yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…