21 Temmuz - 27 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte, kariyerindeki hedeflerin tamamen mercek altına alınıyor. Hazır ol, hafta sonunda gerçekleşecek olan Aslan Yeni Ay'ı ise seni uzun zamandır peşinden koştuğun bir hedefe doğru sürüklüyor. Belki bir terfi, belki yeni bir görev, belki daha görünür bir pozisyon ya da belki de sektördeki bir atılım... Kim bilir? Ancak şunu bil ki, bu hafta başarıya ulaşmak için ellerini taşın altına koymanın zamanın geldi.

Haftanın ilk günlerinden itibaren seni saracak olan bu enerji bir miktar yorgun hissettirebilir. Ama neyse ki bu yorgunluğun ardında saklı olan değerli dersleri yakalayacaksın. Hedeflerini gözden geçirirken, artık seni aşağıya çeken, enerjini tüketen şeyleri geride bırakabilirsin. Hafta ortasından itibaren ise kendi stratejini daha net bir şekilde belirlemeye ve enerjini yenilemeye odaklanabilirsin.

Aşk hayatında ise kontrolü biraz olsun elden bırakmak sana iyi gelebilir. Yeni Ay ile birlikte, kafanda 'ulaşılamaz' bir etiketle dolaşan biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. İlişkisi olan Akrepler için ise, birlikte alınacak önemli bir karar, ilişkinizin geleceğini daha net bir hale getirebilir. Bu hafta, aşkta kendine güvenir ve hedeflerine doğru ilerlersen mutluluğu yakalayabilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…