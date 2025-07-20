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21 Temmuz - 27 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Temmuz - 27 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte, kariyerindeki hedeflerin tamamen mercek altına alınıyor. Hazır ol, hafta sonunda gerçekleşecek olan Aslan Yeni Ay'ı ise seni uzun zamandır peşinden koştuğun bir hedefe doğru sürüklüyor. Belki bir terfi, belki yeni bir görev, belki daha görünür bir pozisyon ya da belki de sektördeki bir atılım... Kim bilir? Ancak şunu bil ki, bu hafta başarıya ulaşmak için ellerini taşın altına koymanın zamanın geldi.

Haftanın ilk günlerinden itibaren seni saracak olan bu enerji bir miktar yorgun hissettirebilir. Ama neyse ki bu yorgunluğun ardında saklı olan değerli dersleri yakalayacaksın. Hedeflerini gözden geçirirken, artık seni aşağıya çeken, enerjini tüketen şeyleri geride bırakabilirsin. Hafta ortasından itibaren ise kendi stratejini daha net bir şekilde belirlemeye ve enerjini yenilemeye odaklanabilirsin. 

Aşk hayatında ise kontrolü biraz olsun elden bırakmak sana iyi gelebilir. Yeni Ay ile birlikte, kafanda 'ulaşılamaz' bir etiketle dolaşan biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. İlişkisi olan Akrepler için ise, birlikte alınacak önemli bir karar, ilişkinizin geleceğini daha net bir hale getirebilir. Bu hafta, aşkta kendine güvenir ve hedeflerine doğru ilerlersen mutluluğu yakalayabilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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