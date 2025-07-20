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21 Temmuz - 27 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 21 Temmuz - 27 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta seni biraz farklı bir yolculuğa çıkaracağız. Aşk hayatında sürekli kontrolü elinde tutmayı seven sen, belki de biraz rahat bırakmalısın kendini. Bu hafta, kontrolü biraz olsun elden bırakmanın senin için en iyi seçenek olabileceğini düşünüyoruz.

Yeni Ay'ın enerjisiyle birlikte, belki de uzun zamandır kafanda 'ulaşılamaz' bir etiketle dolaşan biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Kim bilir, belki de bu kişi senin hayatının aşkı olabilir. Unutma, aşkta hiçbir şey imkansız değildir.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta birlikte alacağınız önemli bir karar, ilişkinizin geleceğini daha net bir hale getirebilir. Belki de bu karar, sizin ilişkinizin yönünü tamamen değiştirecek bir karardır. Bu hafta, aşkta kendine güvendiğin ve hedeflerine doğru ilerlediğin sürece, mutluluğu yakalamak hiç de zor olmayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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