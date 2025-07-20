21 Temmuz - 27 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta seni biraz farklı bir yolculuğa çıkaracağız. Aşk hayatında sürekli kontrolü elinde tutmayı seven sen, belki de biraz rahat bırakmalısın kendini. Bu hafta, kontrolü biraz olsun elden bırakmanın senin için en iyi seçenek olabileceğini düşünüyoruz.

Yeni Ay'ın enerjisiyle birlikte, belki de uzun zamandır kafanda 'ulaşılamaz' bir etiketle dolaşan biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Kim bilir, belki de bu kişi senin hayatının aşkı olabilir. Unutma, aşkta hiçbir şey imkansız değildir.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta birlikte alacağınız önemli bir karar, ilişkinizin geleceğini daha net bir hale getirebilir. Belki de bu karar, sizin ilişkinizin yönünü tamamen değiştirecek bir karardır. Bu hafta, aşkta kendine güvendiğin ve hedeflerine doğru ilerlediğin sürece, mutluluğu yakalamak hiç de zor olmayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…