21 Nisan - 27 Nisan Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta her şey yerli yerine oturacak. Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'ın güçlü enerjisi ile işleri kontrol altına almak isterken harcadığın enerji ise sağlığını ihmal etmene yol açabilir.

Oysa bu süreçte sağlığına daha da çok özen göstermeli, genel bir sağlık kontrolleri de yaptırmalısın. Öte yandan diş ve kemik sağlığına özellikle dikkat etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...