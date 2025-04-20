21 Nisan - 27 Nisan Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta hem iş hem özel hayatında harekete geçme arzusuyla hayatına yeni bir düzen getirecek gibisin. Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'dan etkilenerek ilişkilerinde istikrar ve güvene ihtiyaç duyabilirsin. Haliyle bu aralar aşk hayatında ve aile düzeninin senin için kıymetli bir konfor alanı oluşturması gündeminde olabilir.

İşte tam da bu noktada ihtiyacın olan tek şey, duygularını özgürce ifade edeceğin bir ilişki! Duygusal dengenin sağlandığı ilişki kalıcı bir bağlılığa dönüşebilir, ancak bunun aksi durumda yani kendini hem özgür hem ait hissetmediğin durumda ayrılık söz konusu olabilir.

Sıra geldi bekarlara! Yeni bir aşka yelken açmaya hazır olabilir misin? Ancak kalıcı bir düzen için yüzeysel ilişkilerden ve sadece tutku için atılan adımlardan kaçınmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...