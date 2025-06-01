2 Haziran - 8 Haziran Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça ilginç enerjilere sahne olacak gibi görünüyor. Gökyüzünde oluşan Plüton-Merkür üçgeni, bastırılmış düşüncelerin yoğunlaşacağı bir dönemi işaret ediyor. Bu yoğunlaşma, zihinsel yükünün artmasına ve hatta zaman algının değişmesine neden olabilir.

İşte tam da bu noktada bu hafta, zamanın akışını daha yavaş hissedebilirsin. Ancak bu durum, seni korkutmasın. Aksine, bu durumu bir fırsat olarak gör. Zamanı yavaşlatmak için değil, anda kalabilmek için bu durumu kullan. Nefes alıp verme ritmini kontrol ederek bedenini hizalayabilir ve bu sayede anda kalmanın keyfini çıkarabilirsin. Mutluluğun kadar sağlığın için de an'a odaklan! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…