19 Mayıs - 25 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta kariyerinde adeta bir yıldız gibi parlayabilirsin. Özellikle önemli bir kişiyle bağlantı kurma fırsatı yakalayabilir ya da kariyerini bir adım öteye taşıyacak beklenmedik bir destek alabilirsin. Bu hafta, senin için tüm kapıları aralayacak olan enerjiyi 22 Mayıs'ta meydana gelecek olan Venüs ile Mars üçgeninden alacaksın. Bu dönemde, etkileyici bir sunum yapabilir ya da başarılı bir görüşme gerçekleştirebilirsin.

Haftanın sonuna doğru ise Uranüs'ün etkisiyle alışılmışın dışına çıkman gerekebilir. Belki de rutininden sıkıldın ve yeni bir şeyler denemek istiyorsun. Bu durumda, Uranüs'ün etkisiyle mevcut düzenini değiştirmen gerekebilir. Değişim her zaman iyidir, yine de rotanı doğru belirlediğinden emin ol.

Aşk hayatında ise, 25 Mayıs'ta Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu ile her şey değişebilir. Belki de beklenmedik bir teklif alabilirsin ya da sürpriz bir karar vererek, ilişkinin yönünü tamamen değiştirebilirsin. Ne yalan söyleyelim ansızın gelen bu yoğun duygularla aşk bu kez seni bile şaşırtabilir. Sen aşkın gizemini çözmeden, O senin kalbine sızmayı başarabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...