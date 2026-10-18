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Akrep Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki retro Venüs ile Plüton'un karesi hafta başında kendi değerini ve gelir beklentini yeniden tanımlamanı istiyor; burcuna geçen Güneş de kişisel yeni yılını başlatırken fiyat ve ücret konularını güçlendiriyor. Hizmet fiyatını güncellemek ve yazılı teklif vermek hafta ortasında işe yarar. Merkür Akrep'te geriye dönmeye hazırlanırken sözleşmeleri, ödeme belgelerini ve yazışmaları ikinci kez kontrol et. Son günlerde yeni bir alışverişi ya da yatırımı beklet. Ev ve aile giderlerini bir tabloda toplamak ve sabit ödemelerini takvime yazmak da rahatlatır. Aylık gelirini ve giderlerini yan yana yazmak tabloyu netleştirir. Yedek bir hesap açmak ve kart limitini kontrol etmek de içini rahat tutar. Fiyat değişikliğini müşterilerine önceden bildirmek de güven verir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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