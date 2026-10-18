article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 19 Ekim - 25 Ekim Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 19 Ekim - 25 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ekim - 25 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki retro Venüs ile Plüton arasında hafta başında kurulan kare, iç dünyanla ev ve aile alanı arasında bir yük bırakıyor. Köklerinle ilgili bir konu, belki bir taşınma ya da aile kararı yüzeye çıkabilir. Ay'ın yaratıcılık ve keyif alanına geçtiği hafta ortası ise seni rahatlatan bir mola gibi.

Maddi olarak Güneş'in burcuna geçmesi, yani kişisel yeni yılın başlaması kendi değerini ve fiyatını yeniden tanımlaman için güçlü bir fırsat. Üstelik Merkür de burcunda geri yürümeye başlayacağından sözleşme ve yazışmalarda ayrıntıları iki kez kontrol et.

Peki ya aşk? Güneş ile Venüs'ün burcunda kavuşması duygusal bir tazelenme getiriyor; ilişkin varsa geçmiş bir konuyu kapatmak ve yeni bir başlangıç yapmak için uygun. Bekar Akrep ise hafta sonu geri dönen eski bir bağlantıya karşı kendi sınırını korumalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın