Sevgili Akrep, burcundaki retro Venüs ile Plüton arasında hafta başında kurulan kare, iç dünyanla ev ve aile alanı arasında bir yük bırakıyor. Köklerinle ilgili bir konu, belki bir taşınma ya da aile kararı yüzeye çıkabilir. Ay'ın yaratıcılık ve keyif alanına geçtiği hafta ortası ise seni rahatlatan bir mola gibi.

Maddi olarak Güneş'in burcuna geçmesi, yani kişisel yeni yılın başlaması kendi değerini ve fiyatını yeniden tanımlaman için güçlü bir fırsat. Üstelik Merkür de burcunda geri yürümeye başlayacağından sözleşme ve yazışmalarda ayrıntıları iki kez kontrol et.

Peki ya aşk? Güneş ile Venüs'ün burcunda kavuşması duygusal bir tazelenme getiriyor; ilişkin varsa geçmiş bir konuyu kapatmak ve yeni bir başlangıç yapmak için uygun. Bekar Akrep ise hafta sonu geri dönen eski bir bağlantıya karşı kendi sınırını korumalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…