16 Haziran - 22 Haziran Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta enerji dolu bedeninin aksine, ruhun biraz yorgun düşebilir. Galiba bu kez bedeninin değil, ruhunun biraz dinlenmeye ihtiyacı olacak. Neden mi? Çünkü Neptün retrosu kapıda!

Neptün retrosunun etkisi altında, uykularında bölünmeler yaşayabilir, kabuslar görebilir ya da içsel bir huzursuzluk hissiyle uyanabilirsin. Bu durum, ruhunun biraz yorgun düştüğünün ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunun bir işareti olabilir.

İşte burada su elementinin gücü devreye giriyor. Su elementinin temsilcisi olan Akrep burcu, suyla olan bağını kullanarak bu durumu aşabilir. Deniz, tuzlu banyo veya aromaterapi, ruhunu dinlendirecek ve enerjini yeniden yükleyecek etkinlikler arasında. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…