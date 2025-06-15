16 Haziran - 22 Haziran Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta sosyal çevrendeki hareketlilik gözden kaçmayacak. Mars'ın etkisi altında, ekip işlerinde liderlik etme yeteneğini sergileme fırsatı bulacaksın. Bu enerjik gezegenin etkisiyle, hedeflerini gözden geçirme ve güncelleme zamanı geldi çattı. Belki de yeni bir proje üzerinde çalışma fırsatı yakalarsın, ya da belki de mevcut projelerini yeni bir seviyeye taşıyabilirsin.

İş yerinde ise, Güneş-Chiron desteği üzerinde olabilir. Bu durum belki de bir süredir devam eden bir gerilimi tatlıya bağlama fırsatına dönüşebilir. Bu, belki de bir meslektaşınla olan bir anlaşmazlığı çözme veya iş yerindeki bir durumu düzeltme fırsatı olabilir. Üstlerinle arandaki ilişkiyi de düzene sokarak terfiyi hak edebilirsin, bizden söylemesi!

Aşk hayatına gelirsek, bu hafta özellikle arkadaş çevrenden biriyle romantik bir ilişkinin tohumlarının atılabileceği bir durum olabilir. Ancak, Neptün retrosunun da etkisiyle, 'Yanımdaki gerçekten hayalimdeki kişi mi?' sorusunu kendine sorman gerekebilir. Romantik ilişkilerde idealize etme eğiliminde olabilirsin, ancak bu hafta, gerçeklerle yüzleşmek ve ilişkini sağlam bir temele oturtmak için iyi bir zaman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…