16 Haziran - 22 Haziran Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta aşk rüzgarları senin için farklı bir yönde esiyor olabilir. Özellikle arkadaşlıkla başlayan bir ilişkinin romantik bir boyuta taşınabileceği bir durum söz konusu. Belki de uzun zamandır sadece dost olarak gördüğün biri, bu hafta kalbinde farklı bir yer edinebilir. Ancak, bu romantik dönüşümde Neptün retrosunun da etkisini unutmamakta fayda var.

Neptün retrosu, seni 'Yanımdaki gerçekten hayalimdeki kişi mi?' diye düşünmeye itebilir. Aşkın büyüsüne kapılıp karşındaki kişiyi olduğundan farklı görmeye başlayabilirsin. Genellikle romantik ilişkilerde idealize etme eğiliminde olsan da bu hafta, gerçeklerle yüzleşmek ve ilişkini sağlam bir temele oturtmak için iyi bir zaman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…