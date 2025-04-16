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14 Nisan - 20 Nisan Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Sakinlik ve meditasyon mu aradığınız? Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Nisan - 20 Nisan haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta sakinleşmek için meditasyon yapmayı da bir düşünmelisin. Özellikle psikolojik farkındalık çalışmaları ve terapiler gündeminde yer alabilir. Tazelenmek ve arınmak için kendine zaman ayırmalı, içinin derinlerinden gelen hüzünleri geride bırakmalısın artık. 

İşte bu sayede şifa enerjileri de seni saracaktır. Kendini iyi hissetmek için verdiğin mücadeleye bedenin de yanıt verecektir. Sevgiyi ve huzuru kucakla... Hazır huzuru bulmaya bu kadar yaklaşmışken rutin kontrollere de zaman ayır deriz. Böylece var olan ya da olası sorunlar için basit ama etkili önlemler alabilirsin. 

Bu süreçte kendini de zaman ayırmalısın. Sahi, en son ne zaman kendinle baş başa kaldın? Bunu da bir düşün ve her şeyden önce sağlığın için kendine de zaman ayır deriz.  Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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