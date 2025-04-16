14 Nisan - 20 Nisan Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu haftadan itibaren kaybettiklerini kazanmaya başlayacaksın. Özellikle geçtiğimiz yıllarda birtakım zorluklar yaşayıp maddi anlamla kayıpları olanlar için kazanma zamanı. Ancak bunun için önce bugüne kadar her ne olduysa ardında kaldığını kabul etmelisin. Daha sonra önüne ve ileriye bakmalı, başarıdan keyif almalısın.

İşte tam da bu noktada Mars'ın da etkisiyle paranı katlayabilirsin. Kaybettiklerini kazanmanın yanında hukuki süreçlerde de beklediğin sonucu alarak elini kolunu bağlayan her ne ise kurtularak özgürlüğüne kavuşabilirsin.

Aşk mı? Bak işin o kısmı da bir hayli keyifli... Artık yüzeysel ilişkiler ve anlık hevesler yerine derin bağlar kurmak isteyebilirsin. Kalıcı bir aşka hazır gibisin, kalbinin sesini dinle. Güzel bir gelecek seni bekliyor, bol şans! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...