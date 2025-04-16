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14 Nisan - 20 Nisan Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kaybettiklerinizi telafi edebilirsiniz! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 14 Nisan - 20 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Nisan - 20 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftadan itibaren kaybettiklerini kazanmaya başlayacaksın. Özellikle geçtiğimiz yıllarda birtakım zorluklar yaşayıp maddi anlamla kayıpları olanlar için kazanma zamanı. Ancak bunun için önce bugüne kadar her ne olduysa ardında kaldığını kabul etmelisin. Daha sonra önüne ve ileriye bakmalı, başarıdan keyif almalısın. 

İşte tam da bu noktada Mars'ın da etkisiyle paranı katlayabilirsin. Kaybettiklerini kazanmanın yanında hukuki süreçlerde de beklediğin sonucu alarak elini kolunu bağlayan her ne ise kurtularak özgürlüğüne kavuşabilirsin. 

Aşk mı? Bak işin o kısmı da bir hayli keyifli... Artık yüzeysel ilişkiler ve anlık hevesler yerine derin bağlar kurmak isteyebilirsin. Kalıcı bir aşka hazır gibisin, kalbinin sesini dinle. Güzel bir gelecek seni bekliyor, bol şans! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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