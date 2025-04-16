14 Nisan - 20 Nisan Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta yüzeysel ilişkileri arında bırakmaya hazırsın. Tutkuların, dürtülerin ve anlık heveslerin yerini güçlü bir bağlanma arzusu almak üzere... Hafta boyunca aşka ve sevgiye olan inancın bile değişebilir. Sevgi senin için artık çok daha anlamlı ve önemli olabilir.

Belki de artık birine güvenmenin, kendini tamamen bırakmanın ve kök salmanın vakti gelmiştir; ne dersin? Sırlarını dahi paylaşmayı kabul edeceğin o kişiyi bulduğunda kalbini açmaktan da korkmayacaksın. Böylece güzel duyguları kucaklamanın keyfine de varacaksın. Güzel bir gün ve mutlu yarınlar seni bekliyor.

Tüm bu bağlanma arzusuyla ailene, kardeşlerine ve çocuklarına da daha fazla vakit ayırabilirsin bu aralar. Haftanın geri kalanı boyunca yanında mutlu olduğun kişilerin elini tutmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...