12 Mayıs - 18 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, hadi birlikte bu hafta senin için nelerin kapıda olduğuna bir göz atalım! Duygusal ilişkilerin konusunda biraz daha dikkatli ve özenli olman gereken bir dönemden geçiyorsun. Dolunayın büyülü ve gizemli etkisiyle, duyguların biraz daha yoğunlaşabilir ve bu durum, ilişkinde belki de beklenmedik bir adım atmana ya da tam tersi, beklenmedik bir kopuş yaşamana neden olabilir.

Bu yoğun duygusal enerji, tutkularını alevlendirebilir ve kafanı karıştırabilir. Ancak unutma, aşk hayatında karşındaki kişinin gerçek niyetini anlamak için en büyük yardımcın sezgilerin. Belki de aşkta aradığın cevaplar, birer birer gizemli bir şekilde kapını çalabilir.

Eğer bize soracak olursan, bu hafta duygularına kulak ver ve hislerini yönetmeyi öğren. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…