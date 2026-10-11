Sevgili Akrep, haftanın başında Ay senin burcunda olduğu için duygusal yoğunluk bedenine alt karın, bağırsak ve üreme bölgesinde hassasiyet olarak yansıyabilir; hafif yürüyüşler ve esneme bu yoğunluğu dışarı atmaya yardımcı olur. Burcundaki Venüs retrosu uykunu bölebilir, yatmadan önce telefonu uzağa koymak ve odanı serinletmek derin uyumaya yardım eder. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi baş, boyun ve omuz gerginliğini artırabilir, iş yoğunluğunda kısa molalar vermek gerekir. Mars ile Satürn'ün üçgeni düzenli bir spor rutini kurmak için sağlam bir destek. Baharatlı ve ağır yemekleri azaltmak sindirimini rahatlatır. Oğlak İlk Dördün'ü yaklaşırken eklemlerindeki sertliği ılık duşla gevşetmek ve bol su içmek arınmana yardım eder. Güvendiğin biriyle konuşmak bedensel gerginliği de çözer.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…