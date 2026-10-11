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Akrep Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ekim - 18 Ekim haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, haftanın başında Ay senin burcunda olduğu için duygusal yoğunluk bedenine alt karın, bağırsak ve üreme bölgesinde hassasiyet olarak yansıyabilir; hafif yürüyüşler ve esneme bu yoğunluğu dışarı atmaya yardımcı olur. Burcundaki Venüs retrosu uykunu bölebilir, yatmadan önce telefonu uzağa koymak ve odanı serinletmek derin uyumaya yardım eder. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi baş, boyun ve omuz gerginliğini artırabilir, iş yoğunluğunda kısa molalar vermek gerekir. Mars ile Satürn'ün üçgeni düzenli bir spor rutini kurmak için sağlam bir destek. Baharatlı ve ağır yemekleri azaltmak sindirimini rahatlatır. Oğlak İlk Dördün'ü yaklaşırken eklemlerindeki sertliği ılık duşla gevşetmek ve bol su içmek arınmana yardım eder. Güvendiğin biriyle konuşmak bedensel gerginliği de çözer.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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