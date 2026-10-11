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Akrep Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Venüs retrosu değerini ve kazancını sorgulatırken haftanın başında Ay'ın senden geçmesi harcama alışkanlıklarına içeriden bakmanı kolaylaştırıyor. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi kariyer evindeki Jüpiter ile sürtüşerek hırslı ve pahalı bir yatırım fikrine itebilir, büyük sözler yerine rakamlarla konuşmak güvenli. Ay'ın Yay'a geçmesi para evini hareketlendiriyor, gelir ve gider kalemlerini yeniden yazmak için fırsat doğuyor. Mars ile Satürn'ün üçgeni uzun vadeli bir tasarruf planını sağlam adımlara bölmene destek veriyor. Yaklaşan Merkür retrosu öncesinde sözleşme ve büyük alımları acele etmeden gözden geçir. Eski bir ödüncü hatırlatmak için nazik bir mesaj yazmak da bu hafta mümkün. Aylık gelirini ve sabit giderlerini yan yana yazmak sana net bir tasarruf hedefi koyma imkânı verir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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