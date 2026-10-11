Sevgili Akrep, burcundaki Venüs retrosu değerini ve kazancını sorgulatırken haftanın başında Ay'ın senden geçmesi harcama alışkanlıklarına içeriden bakmanı kolaylaştırıyor. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi kariyer evindeki Jüpiter ile sürtüşerek hırslı ve pahalı bir yatırım fikrine itebilir, büyük sözler yerine rakamlarla konuşmak güvenli. Ay'ın Yay'a geçmesi para evini hareketlendiriyor, gelir ve gider kalemlerini yeniden yazmak için fırsat doğuyor. Mars ile Satürn'ün üçgeni uzun vadeli bir tasarruf planını sağlam adımlara bölmene destek veriyor. Yaklaşan Merkür retrosu öncesinde sözleşme ve büyük alımları acele etmeden gözden geçir. Eski bir ödüncü hatırlatmak için nazik bir mesaj yazmak da bu hafta mümkün. Aylık gelirini ve sabit giderlerini yan yana yazmak sana net bir tasarruf hedefi koyma imkânı verir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…