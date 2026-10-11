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Akrep Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 12 Ekim - 18 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ekim - 18 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, haftanın başında Ay senin burcundan geçerken duygusal sezgilerin keskin, iş yerindeki ilişkileri okuma yeteneğin yüksek; kimin gerçekten destek verdiğini fark edeceksin. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi kariyer evindeki Jüpiter'le sürtüşerek aşırı hırslı ya da abartılı bir çıkış yapmana yol açabilir, büyük sözler yerine somut sonuçlar sun. Mars ile Satürn'ün üçgeni uzun vadeli hedeflerini sağlam adımlarla ilerletiyor.

Maddi olarak burcunda retro olan Venüs değerini ve kazancını sorgulamanı istiyor. Ay'ın Yay'a geçmesiyle hafta ortasında para evi hareketleniyor, gelir ve gider kalemlerini yeniden yazmak için fırsat var. Büyük bir yatırımı yaklaşan Merkür retrosu öncesinde acele etmeden değerlendir.

Peki ya aşk? Burcundaki Venüs retrosu duygularını derinleştiriyor; ilişkin varsa gizli kalmış bir kırgınlığı nazikçe paylaşmak güveni artırır. Bekar Akrep ise hafta ortasında Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısıyla çevresinden ilgi görebilir; eski bir ilişkiyle kapanmamış hesabı sakin bir konuşmayla bitirmek, yeni birine yer açmak için iyi bir yol.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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